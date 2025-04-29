22 человека погибли при пожаре на северо-востоке Китая

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Минимум 22 человека погибли в результате пожара в ресторане в северо-восточной провинции Китая Ляонин. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая (CCTV).

В результате инцидента еще 3 человека получили травмы.

Пожар начался в одном из ресторанов района Байта городского округа Ляоян. Председатель КНР Си Цзиньпин уже распорядился приложить все усилия для оказания помощи всем пострадавшим.

Ранее два склада стройматериалов горели в поселке Соловей-Ключ в Приморском крае РФ. Площадь пожара составляла 1 тысячу квадратных метров. К тушению огня привлекались 16 сотрудников и 7 единиц техники МЧС.

На месте инцидента произошло обрушение конструкций одного из складов. При этом пожарные не допустили перехода огня на жилые дома и административное здание. В итоге возгорание было локализовано.

