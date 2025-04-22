Пожар на складах в Приморском крае локализован

Фото: телеграм-канал "МЧС Приморского края"

Пожарные локализовали возгорание на складах в поселке Соловей-Ключ Приморского края. Об этом сообщается в телеграм-канале регионального управления МЧС России.

В ведомстве добавили, что на месте ЧП произошло обрушение конструкций одного из складов. Вместе с тем пожарные не допустили перехода огня на жилые дома и административное здание.

Два склада со строительными материалами загорелись в поселке Соловей-Ключ в ночь на 22 апреля. Площадь возгорания составляет тысячу квадратных метров.

К месту инцидента оперативно прибыли пожарные подразделения, которые сразу принялись тушить возгорание. Информация о возможных пострадавших при пожаре пока не поступала.