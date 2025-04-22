Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

22 апреля, 14:07

Происшествия

В Удмуртии природный пожар перешел на садоводческое товарищество

Фото: 123RF/ilstock21

В Воткинском районе Удмуртии природный пожар перешел на постройки садоводческого товарищества. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

Как пояснили в ведомстве, возгорание сухой растительности произошло на лесном участке. Позже огонь распространился на садоводческие строения. Предварительно, из-за пожара повреждены 4 постройки.

Быстрому распространению огня способствует сильный ветер, однако пожарным удалось локализовать возгорание на 25 гектарах. К тушению привлечены 35 специалистов и 11 единиц техники.

Ранее сообщалось, что ситуация с лесными пожарами в Забайкальском крае близка к введению федерального уровня чрезвычайной ситуации. В регион были переброшены все необходимые силы.

В Забайкальский край прибыли глава МЧС России Александр Куренков и министр природных ресурсов Александр Козлов. Министры совершат облет районов, наиболее пострадавших от пожаров.

В Кожухове загорелась сухая трава на опушке леса

Читайте также


происшествияпожаррегионы

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика