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21 апреля, 16:17

Происшествия

МВД проверит информацию о двух женщинах, поджигавших траву в Домодедове

Фото: телеграм-канал "Евгения Хрусталева | Глава Домодедово"

Сведения о двух женщинах, которые поджигали траву на поле в Новом Домодедове, переданы в подмосковное УМВД России. Об этом рассказала в своем телеграм-канале глава городского округа Евгения Хрусталева.

По ее словам, действия женщин были сняты на камеру очевидцами. Спустя время кадры распространились в Сети. Сейчас по факту произошедшего проводится проверка.

Хрусталева подчеркнула, что в настоящее время важно соблюдать противопожарную безопасность. В лесу и на полях нельзя поджигать сухую траву, оставлять костры без присмотра, а также бросать окурки и горящие спички на землю.

"Если увидели дым или огонь – немедленно звоните 112", – заключила глава Домодедова.

Ранее в Москве из-за наступления пожароопасного периода был усилен контроль соблюдения правил пожарной безопасности на зеленых территориях. Специалисты выявляют случаи несанкционированного сжигания мусора и пала травы. В ТиНАО на границах поселений обустраивают противопожарные и минерализованные полосы, а также делают двойную опашку вдоль населенных пунктов.

В Кожухове загорелась сухая трава на опушке леса

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