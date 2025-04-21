Москвичей призвали не разводить костры на природе

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Москвичей призвали использовать мангалы только в специально отведенных пикниковых зонах, поскольку открытый огонь в лесу разводить запрещено законом. Об этом сообщает пресс-служба департамента природопользования и охраны окружающей среды.

Соответствующие зоны оборудованы навесами и беседками, а также оснащены пунктами проката оборудования, кафе, туалетами и бесплатным Wi-Fi.

"Непотушенные костры и мангалы часто становятся причиной пожаров, особенно при усилении ветра, когда горящие угли могут разлететься и вызвать возгорание сухой травы и веток. Поэтому крайне важно избегать подобных ситуаций", – приводятся слова пресс-службы ведомства на портале мэра и правительства города.

В Депприроды напомнили, что за разведение костров и использование мангалов вне специально отведенных мест предусмотрены штрафы до 5 тысяч рублей. Кроме того, в ведомстве акцентировали внимание на том, что горожане должны убирать за собой мусор.

"Это правило не только создает комфорт для других отдыхающих, но и значительно снижает риск возникновения пожаров", – пояснили в пресс-службе.

Вместе с тем горожанам указали, что для возникновения пожара не всегда нужны спички или зажигалки – причиной возгорания могут стать стеклянные или пластиковые бутылки, если на них под определенным углом попадают солнечные лучи.

Более того, даже высохший клочок бумаги, например газета, может легко воспламениться от случайной искры, подчеркнули в Депприроды, призвав при обнаружении возгорания обращаться по номеру 112.

В Роскачестве ранее напомнили о запрете сжигать пластик, резину, металл, целлофан и обработанные доски на даче. При этом разрешено уничтожать траву, ветки, бумагу, картон, овощи, фрукты, листву и пищевые отходы.

Однако перед сжиганием необходимо обустроить яму размерами не более 1 метра в диаметре и 30 сантиметров глубиной. Костер должен быть минимум в 15 метрах от дома или строений, уточнили в ведомстве, добавив, что при нарушении правил пожарной безопасности придется заплатить штраф в 5–15 тысяч рублей.