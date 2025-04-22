В Армении протестующие против повышения цен на проезд перекрыли трассу

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Жители сел Прошян и Касах в Армении, которые вышли на акции протеста против повышения цен на проезд в общественном транспорте, перекрыли одну из главных трасс страны – Аштаракское шоссе. Об этом сообщает сайт news.am.

Протесты стартовали в начале апреля. Жители двух сел периодически перекрывают дорогу, ведущую к границе с Грузией. Им удалось встретиться с представителями правительства, однако требования не были выполнены.

На место акции прибыли крупные силы полиции, которые пока не принимают действий по разблокированию шоссе, отметил портал.

Ранее в центре Варшавы прошел многотысячный марш, организованный крупнейшей оппозиционной партией Польши "Право и справедливость" (PiS). Он был посвящен 1 000-летию Польского королевства. Однако в преддверии президентских выборов данное мероприятие имело в том числе и политический характер.

Кроме того, антиправительственные протесты наблюдались в центре Тбилиси, перед зданием парламента. Прилегающий к парламенту проспект Руставели оказался перекрыт для автомобилей. На место прибыли бригады патрульной полиции, однако сама демонстрация проходила мирно.

