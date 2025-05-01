Новости регионов: в подмосковной Балашихе двое молодых людей устроили поджог

В подмосковной Балашихе двое молодых людей устроили поджог. Камера видеонаблюдения сняла момент начала крупного пожара. Молодые люди подошли к лесу и подожгли сухую траву. Огонь быстро стал распространяться и перекинулся на деревья. После этого поджигатели сразу ушли. Как сообщили в комитете лесного хозяйства Московской области, специалисты устанавливают их личности.

Амурский лесничий спас детеныша косули из ледяной реки. У малыша было сломано копыто. В местном Минлесхозе рассказали, что косуля барахталась в воде из последних сил, а над ней уже кружили вороны, в тот момент ее заметили люди. Один из лесничих бросился в воду и достал малыша. Операция длилась около 20 минут. Затем косулю увезли в дом лесничего и оказали ей помощь.

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