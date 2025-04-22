"Яндекс" выписал первый в сезоне штраф за езду на самокате с ребенком в Москве

Фото: телеграм-канал Baza

Сервис "Яндекс Go" выписал в Москве первый штраф в размере 100 тысяч рублей с начала сезона аренды средств индивидуальной мобильности (СИМ). Об этом РИА Новости рассказали в пресс-службе компании.

Представители "Яндекс Go" напомнили, что по новым правилам детям, которым не исполнилось 18 лет, нельзя управлять электросамокатом или иными СИМ. За передачу аккаунта несовершеннолетним или за езду с ними предусмотрены штрафы в размере 100 тысяч рублей.

В этот раз пользователь ехал на самокате вместе с несовершеннолетним, за что ему после проверки фото, времени, места и номера СИМ был выписан первый в сезоне 2025 года повышенный штраф. Кроме того, его аккаунт был заблокирован.

В компании предположили, что для предотвращения подобных случаев нужно внедрять обязательные системы верификации в каждом городе. Одним из них может стать регистрация через "Госуслуги".

Сезон проката СИМ открылся в Москве 15 марта, но через два дня аренду электросамокатов и велосипедов приостановили из-за гололедицы на дорогах.

Однако в настоящее время сервисы проката вновь доступны для пользователей. Уже более 1,5 миллиона поездок на электросамокатах совершили граждане в Москве с начала сезона. При этом в городе существуют 350 медленных зон, где скорость электросамокатов автоматически уменьшается.

