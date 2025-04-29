Новости мира: пожар вспыхнул на электроподстанции в престижном районе Лондона

Сильный пожар вспыхнул на электроподстанции в одном из самых престижных районов Лондона. Людей из соседних домов эвакуировали. По данным пожарной бригады, на подстанции загорелся электрический трансформатор, а также крыша соседнего дома. Как сообщил оператор распределительной сети, пожар не повлиял на электроснабжение в городе. Причина возгорания пока не известна.

По меньшей мере 22 человека погибли в результате пожара в ресторане в северо-восточной провинции Китая. Еще трое получили травмы. Причину пожара пока не выяснили. Председатель КНР Си Цзиньпин распорядился приложить все усилия для оказания помощи пострадавшим, а также привлечь виновных к ответственности.

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