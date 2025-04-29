Сильнейший в столетии снегопад прошел в Перми

Фото: телеграм-канал "Подъем"

Сильнейший в XXI веке снегопад прошел в Перми за минувшие сутки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пермский Центр геоинформационных систем (ГИС-центр).

По данным центра, уровень снежного покрова обошел ожидаемые показатели и в некоторых местах превысил 30 сантиметров. В Перми выпало 32 миллиметра осадков, что составляет 88% от месячной нормы. Предыдущий рекордный снегопад был зафиксирован 27–28 апреля 2010 года.

Специалисты отметили, за последние сутки в Лысьве высота снежного покрова достигла 37 сантиметров, в Кунгуре – 30 сантиметров, в Осе и Ножовке – по 29 сантиметров, а в Губахе – 28 сантиметров. При этом синоптики намерены выяснить, стал ли этот снегопад самым сильным за всю историю наблюдений в Перми.

Снегопад в Перми начался 28 апреля в 06:30 по местному времени (04:30 по московскому) и продолжался около 24 часов. Синоптики ожидали, что снег будет идти в течение нескольких дней.

Кроме того, снегопад в Перми сопровождался сильным ветром, скорость которого достигала 20 метров в секунду, в связи с чем было объявлено штормовое предупреждение. Непогода привела к проблемам на дорогах: загруженность дорожного потока оценивалась в 9–10 баллов. Общественный транспорт не работал по расписанию, произошли несколько аварий.

Аномальный снегопад привел к 18-часовой остановке работы международного аэропорта Перми. На метеостанции аэропорта Большое Савино видимость снизилась до 300 метров, уточняли в ГИС-центре.

В марте циклон со снегопадом и сильным ветром обрушился на Камчатку. В Петропавловске-Камчатском выпало почти 65% осадков от месячной нормы за сутки. Такое количество снега осложнило работу дорожных служб. Специалисты не могли очистить город от снега из-за машин, которые местные жители оставили на дорогах.

После этого местная прокуратура инициировала проверку качества и своевременности снегоочистки. Правоохранители планировали проверить, насколько полно и эффективно органы власти выполнили свои обязанности по обеспечению безопасности на дорогах.