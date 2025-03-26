Прокуратура начала проверку после некачественной очистки снега на Камчатке

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На Камчатке прокуратура инициировала проверку качества и своевременности снегоочистки. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"По поручению прокурора региона Дмитрия Рычагова организованы проверочные мероприятия по обеспечению работ коммунальных служб муниципалитета в связи со сложной транспортной обстановкой", – говорится в материале.

Прокуроры проверят, насколько полно и эффективно органы власти выполнили свои обязанности по обеспечению безопасности на дорогах, а также оценят работу подрядчиков, есть ли у них необходимая техника и достаточно ли сотрудников.

По итогам проверки, которая организована в связи с истечением нормативных сроков устранения последствий непогоды, прокуратура примет действия, чтобы привлечь к ответственности виновных.

Циклон, который принес с собой снегопад и сильный ветер, пришел к берегам Камчатки 23 марта. В Петропавловске-Камчатском выпало почти 65% осадков от месячной нормы за сутки, рассказывал ранее глава города Евгений Беляев.

Такое количество снега осложнило работу дорожных служб. Специалисты не могли очистить город от снега из-за машин, которые местные жители оставили на дорогах. В связи с этим власти не могли запустить движение общественного транспорта.