Синоптик Леус: очаги туманов появились в Московском регионе утром в среду

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Очаги туманов появились в Московском регионе утром в среду, 26 марта. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в телеграм-канале.

По словам синоптика, очаги местами ухудшили видимость до 400 метров и менее. В связи с этим он призвал жителей столичного региона сохранять бдительность и осторожность.

"Из-за плотной облачности скорого рассеивания туманов ждать не приходится, а это может существенно ограничить дневной прогрев", – добавил Леус.

В среду в столице ожидается облачная погода с прояснениями, предупредил ранее Гидрометцентр России. По прогнозам синоптиков, днем воздух в городе прогреется до 10 градусов тепла, в температура в Подмосковье поднимется до 11 градусов.

В выходные, 29 и 30 марта, температура в Москве превысит климатическую норму на 6 градусов и достигнет отметки плюс 15 градусов. Такое тепло синоптики объяснили воздушными потоками с юго-востока, которые возникли из-за циклона в районе Западной Сибири.