Облачная погода и до 10 градусов тепла ожидаются в Москве 26 марта

Фото: Агентство ''Москва''/Артур Новосильцев

Облачная погода с прояснениями ожидается в Москве в среду, 26 марта. По области местами пройдет небольшой дождь, предупреждает Гидрометцентр России.

Температура воздуха днем в столице будет в пределах от 8 до 10 градусов тепла, в Подмосковье – от 6 до 11 градусов.

Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 3–8 метров в секунду, атмосферное давление составит 747 миллиметров ртутного столба.

Ночью температура в Москве понизится до плюс 2 градусов, по области – до минус 1 градуса.

В столице температура в выходные, 29 и 30 марта, превысит климатическую норму на 6 градусов и достигнет отметки плюс 15 градусов. Такое тепло синоптики объяснил воздушными потоками с юго-востока, которые возникли из-за циклона в районе Западной Сибири.

Годовая температура в России в среднем увеличилась на 0,45 градуса за последние 10 лет. Кроме того, изменилось количество влаги. Территории юга европейской части России стали более засушливыми, чем раньше, что негативно отражается на сельскохозяйственных культурах.