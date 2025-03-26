26 марта, 06:13Общество
Облачная погода и до 10 градусов тепла ожидаются в Москве 26 марта
Фото: Агентство ''Москва''/Артур Новосильцев
Облачная погода с прояснениями ожидается в Москве в среду, 26 марта. По области местами пройдет небольшой дождь, предупреждает Гидрометцентр России.
Температура воздуха днем в столице будет в пределах от 8 до 10 градусов тепла, в Подмосковье – от 6 до 11 градусов.
Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 3–8 метров в секунду, атмосферное давление составит 747 миллиметров ртутного столба.
Ночью температура в Москве понизится до плюс 2 градусов, по области – до минус 1 градуса.
В столице температура в выходные, 29 и 30 марта, превысит климатическую норму на 6 градусов и достигнет отметки плюс 15 градусов. Такое тепло синоптики объяснил воздушными потоками с юго-востока, которые возникли из-за циклона в районе Западной Сибири.
Годовая температура в России в среднем увеличилась на 0,45 градуса за последние 10 лет. Кроме того, изменилось количество влаги. Территории юга европейской части России стали более засушливыми, чем раньше, что негативно отражается на сельскохозяйственных культурах.
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