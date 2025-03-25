Синоптик Вильфанд: температура в выходные в Москве приблизится к 15 градусам

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Москве температура в выходные, 29 и 30 марта, превысит климатическую норму на 6 градусов и достигнет отметки плюс 15 градусов. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с ТАСС.

По словам синоптика, в грядущие выходные москвичей ждет очень теплая, но облачная погода. Такое тепло Вильфанд объяснил воздушными потоками с юго-востока, которые возникли из-за циклона в районе Западной Сибири.

Во вторник, 25 марта, в столице ожидается облачная погода и небольшой дождь. Воздух прогреется от 6 до 8 градусов тепла, южный ветер будет дуть со скоростью 7–12 метров в секунду, отметили синоптики.

Вместе с тем в Москве и Подмосковье до 21:00 вторника объявлен желтый уровень погодной опасности. Причиной послужил сильный ветер. По прогнозам, его порывы местами будут достигать 15 метров в секунду.

Также в этот день в Москве может выпасть около 10–15% месячной нормы осадков. В связи с этим жителям столицы посоветовали пересесть на метро. Водителям также порекомендовали не оставлять автомобили вблизи деревьев и шатких конструкций и не оставаться в таких местах самим.