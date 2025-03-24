Синоптик Вильфанд: умеренные дожди и апрельская погода ожидаются в Московском регионе

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Умеренные дожди и апрельская погода ожидаются в Московском регионе со вторника, 25 марта. Об этом рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Синоптик уточнил, что к центру Европейской части России приближается пониженное атмосферное давление и циклон. В связи с этим облачность увеличится, а в ночные часы ожидаются небольшие, но умеренные осадки.

"Сильно повысится ночная температура, о ночных заморозках можно забыть, во вторник ночью – плюс 3–5. А дневная температура понизится, потому что солнце не будет пробиваться через облака, ожидается плюс 6–8", – добавил специалист.

По его словам, во вторник и среду, 25 и 26 марта, температура будет превышать норму на 4 градуса, и такая погода, отметил он, характерна для апреля. В среду ожидается от 7 до 9 градусов тепла, а в четверг и пятницу, 27 и 28 марта, температура будет стремиться к 10 градусам и даже превышать их.

"И московская температура характерна для всего Центрального федерального округа", – подчеркнул Вильфанд.

Однако, предупредил синоптик, на текущей неделе не ожидается сильных осадков. Во вторник пройдет небольшой, местами умеренный дождь, а затем в день будет выпадать по 1 миллиметру осадков.

В понедельник, 24 марта, в столице ожидается переменная облачность без осадков и до 13 градусов тепла. По прогнозу синоптиков, днем температура воздуха в столице будет в пределах от 11 до 13 градусов, по области – от 9 до 14 градусов.

Текущий март в столице может стать самым теплым за всю историю метеорологических наблюдений, рассказала ранее синоптик Татьяна Позднякова. Первые две декады месяца в городе по температурному режиму превысили норму в среднем на 5 градусов.