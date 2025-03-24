До 13 градусов тепла ожидается в Москве 24 марта

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Переменная облачность без осадков и до 13 градусов тепла ожидается в Москве в понедельник, 24 марта. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Согласно прогнозу синоптиков, днем температура воздуха в столице будет в пределах от 11 до 13 градусов, по области – от 9 до 14 градусов.

Юго-восточный ветер будет дуть со скоростью 6–11 метров в секунду. Атмосферное давление составит 759 миллиметров ртутного столба.

До этого в столице зафиксировали новый рекорд атмосферного давления для 23 марта – 764,5 миллиметра ртутного столба. Предыдущее значение в 764,1 миллиметра фиксировали в 1947 году.

Нынешний март в столице может стать самым теплым за всю историю метеорологических наблюдений, рассказала ранее синоптик Татьяна Позднякова. Первые две декады месяца в городе по температурному режиму превысили норму в среднем на 5 градусов. При этом последняя декада марта тоже прогнозируется теплее многолетних значений на 3–4 градуса.

