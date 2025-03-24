Синоптик Вильфанд: около 15% месячной нормы осадков выпадет в Москве 25 марта

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Около 10–15% месячной нормы осадков может выпасть в Москве во вторник, 25 марта. Об этом предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, которого цитирует ТАСС.

По его словам, максимальное количество осадков составит 4–6 миллиметров.

Кроме того, согласно прогнозу синоптика, жителей Москвы ожидает усиление ветра до 7–15 метров в секунду, в связи с чем в регионе до 21:00 будет действовать желтый уровень погодной опасности.

При этом Вильфанд подчеркнул, что никаких опасных явлений в столице в этот день не прогнозируется.

Во вторник, 25 марта, в регион придет теплый атмосферный фронт. Ночью температура опустится не ниже 3–5 градусов тепла, а днем благодаря уменьшению солнечной радиации поднимется не выше 7. Однако в некоторых районах Московской области возможен мокрый снег.

