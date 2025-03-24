Температура в Москве поднимется до 16 градусов в выходные дни

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Температура воздуха в Москве поднимется до 11–16 градусов в выходные, 29 и 30 марта, рассказала Москве 24 главный специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова.

"В субботу существенных осадков не ожидается. Ночь будет теплая, в пределах плюс 3–8 градусов", – сказала она.

Таким образом, температура воздуха в столице будет на 5 или 6 градусов выше нормы. Такая же температура ожидается и в воскресенье, 30-го числа, подчеркнула Позднякова.

Следующая неделя, с 31 марта по 6 апреля, отметится относительно сухой погодой. Температура ночью будет в районе 3–8 и 4–9 градусов, а днем столбики термометров покажут от 10 до 13 градусов.

"То есть все равно тепло у нас сохранится до конца марта", – резюмировала синоптик.

Ранее специалисты сообщали, что умеренные дожди и апрельская погода ожидаются в столичном регионе уже с 25 марта. К центру европейской части России приближается циклон, из-за чего увеличится облачность, а в ночные часы ожидаются умеренные осадки. При этом ночных заморозков уже не будет, подчеркивали синоптики.

