Облачная погода с дождем прогнозируется в Москве 25 марта

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Облачная погода и небольшой дождь, местами умеренный, ожидаются в столице во вторник, 25 марта. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем в Москве будет в пределах от 6 до 8 градусов тепла, по области – от 5 до 10 градусов.

Южный ветер будет дуть со скоростью 7–12 метров в секунду, атмосферное давление составит 750 миллиметров ртутного столба.

Ночью температура в столице может понизиться до плюс 1 градуса, а в Подмосковье – до минус 2 градусов.

Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве и Подмосковье. Причиной послужил сильный ветер. По прогнозам, его порывы местами будут достигать 15 метров в секунду. Предупреждение будет действовать до 21:00 вторника, 25 марта.

Также в Москве может выпасть около 10–15% месячной нормы осадков. Максимальное количество осадков составит 4–6 миллиметров. Москвичам посоветовали пересесть на метро из-за сильного дождя и ветра. Водителям также порекомендовали не оставлять автомобили вблизи деревьев и шатких конструкций и не оставаться в таких местах самим.