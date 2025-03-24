Москвичей призвали пересесть на метро из-за дождя и ветра 25 марта

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) рекомендовал москвичам пересесть на метро из-за сильного дождя и ветра 25 марта, передает столичный Дептранс в своем телеграм-канале.

"Будьте внимательны за рулем. Избегайте резких маневров, соблюдайте дистанцию и скоростной режим", – добавили в ведомстве.

Водителям советуют не оставлять автомобили вблизи деревьев и шатких конструкций и не оставаться в таких местах самим. За ситуацией на дорогах следят ситуационный центр и дорожный патруль ЦОДД.

Ранее стало известно, что в Москве 25 марта может выпасть около 10–15% месячной нормы осадков. Максимальное количество осадков составит 4–6 миллиметров.

Кроме того, жителей столицы ожидает усиление ветра до 7–15 метров в секунду, в связи с чем в регионе до 21:00 будет действовать желтый уровень погодной опасности. При этом опасных явлений в столице 25 марта не прогнозируется.