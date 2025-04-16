Проливные дожди затопили северные районы Мьянмы

Мьянма, еще не оправившаяся от мощного землетрясения, переживает новый удар стихии. На север страны обрушились проливные дожди, особенно пострадал город Мандалай. Дороги скрылись под водой, фундаменты домов размыты, постройки начали рушиться.

Очевидцам удалось снять на видео, как трехэтажное здание развалилось. Наводнение также разрушило временные укрытия, где размещаются люди, потерявшие свои дома после землетрясения.

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