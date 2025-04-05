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05 апреля, 11:30

Происшествия

"Битцевский маньяк" готов признаться еще в 11 убийствах

"Битцевский маньяк" готов признаться еще в 11 убийствах

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Серийный убийца Александр Пичушкин, известный как "битцевский маньяк", готов признаться еще в 11 преступлениях. Об этом сообщили в Федеральной службе исполнения наказаний.

Он уже 17 лет отбывает пожизненное заключение в колонии. Пичушкин был осужден за 49 убийств, которые он совершил в Битцевском парке в московском районе Северное Бутово. На суде он заявлял, что не сожалеет о содеянном и утверждал, что совершил всего 60 убийств мужчин и женщин.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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