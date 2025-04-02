Женщина толкнула мужчину под поезд на станции метро "Арбатская"

Женщина толкнула 45-летнего жителя столицы под прибывающий поезд на платформе станции "Арбатская" Арбатско-Покровской линии Московского метрополитена. В результате пострадавший получил серьезные травмы, сообщается на сайте столичного главка МВД РФ.

По данным ведомства, вечером 1 апреля на станции между знакомыми произошла ссора, во время которой женщина толкнула своего приятеля в сторону состава. Пострадавшего доставили в медицинское учреждение, где диагностировали ему перелом бедренной кости.

Полиция метрополитена задержала женщину и доставила ее в отдел. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее между двумя мужчинами возникла словесная перепалка на станции "Петровско-Разумовская". В ходе конфликта злоумышленник ударил своего оппонента рукой в лицо. Пострадавший обратился за медицинской помощью.

Между тем 20-летний москвич ударил пассажира, который запретил ему пройти без билета в метро. Правоохранители установили личность нападавшего и задержали его недалеко от места жительства на Бирюлевской улице. Возбуждено уголовное дело по статье "Побои".

