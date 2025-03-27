Завершено расследование убийства женщины, тело которой нашли в "Запорожце" Гоши Куценко

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Следователи завершили предварительное расследование убийства женщины, произошедшее в ночь на 19 января. Об этом сообщается в пресс-службе ГСУ СК РФ по Москве.

Ее тело нашли в припаркованном автомобиле на Кутузовском проспекте. Позже выяснилось, что машина принадлежит актеру Гоше Куценко.

Правоохранители установили, что женщина скончалась от ножевых ранений, нанесенных ее знакомым Альбертом Абдуллиным во время ссоры, который находился в нетрезвом состоянии. Его задержали в тот же день.

Было возбуждено уголовное дело об убийстве, в рамках расследования которого задержанному провели допрос. На нем Абдуллин признал вину. Тогда выяснилось, что обвиняемый ранее был судим за совершение особо тяжкого преступления.

В пресс-службе СК уточнили, что следователями в полном объеме собраны материалы, описывающие личность подозреваемого. Также был проведен ряд судебных экспертиз, результаты которых, вместе с другими доказательствами, полностью подтверждают вину обвиняемого в совершении инкриминируемого ему преступления.

В данный момент он находится под стражей. В ближайшее время уголовное дело будет передано в суд, добавили в ведомстве.

Ранее столичный СК возбудил дело по факту убийства мужчины в холле гостиницы в центре Москвы. По данным следствия, подозреваемый, находясь в гостинице на Дубининской улице, нанес своему знакомому не менее трех ножевых ранений, после чего скрылся с места происшествия. Мужчина был задержан, им оказался житель Пермского края 1986 года рождения.