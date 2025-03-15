СК возбудил уголовное дело по факту убийства мужчины в столичной гостинице

Фото: телеграм-канал "Столичный СК"

СК возбудил уголовное дело по факту убийства мужчины в холле гостиницы в центре столицы, передает пресс-служба СК России по Москве.

По данным следствия, вечером 13 марта подозреваемый, находясь в гостинице, расположенной на Дубининской улице, нанес своему знакомому не менее 3 ножевых ранений, после чего скрылся с места происшествия.

"Следователями столичного СК и оперативными сотрудниками полиции в кратчайшие сроки установлен и задержан подозреваемый", – говорится в сообщении.

Подозреваемым оказался житель Пермского края 1986 года рождения, сообщает РИА Новости со ссылкой на ГУ МВД по Москве.

Ранее 45-летнего бывшего омского полицейского приговорили к восьми годам колонии строгого режима за убийство музыканта в ходе драки.

По версии следствия, в мае 2023 года в баре "Ленинград" между 26-летним потерпевшим, сидевшим в заведении с девушкой, и тремя мужчинами, отдыхавшими за соседним столиком, произошла драка из-за непристойного предложения.

Во время потасовки подсудимый нанес множество ударов руками, ногами и стулом молодому человеку по голове, в результате чего тот скончался от тяжелой черепно-мозговой травмы на следующий день в больнице. Бывшему полицейскому вынесли наказание по делу об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего.

