Суд арестовал троих участников драки в кафе на Кутузовском проспекте

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Дорогомиловский районный суд Москвы арестовал троих участников драки в кафе "Кофемания" на Кутузовском проспекте. Об этом сообщается в телеграм-канале судов общей юрисдикции Москвы.

Фигуранты Ислам Алиев, Гасан Магомедов и Гаджимурад Алиев были признаны виновными в мелком хулиганстве. Каждому из них назначили административное наказание в виде 15 суток ареста.

По версии суда, задержанные нарушали общественный порядок, выражали "явное неуважение к обществу", которое сопровождалось нецензурной бранью в общественном месте, размахивали руками и не реагировали на жалобы граждан.

О конфликте в "Кофемании" на Кутузовском проспекте стало известно накануне. По словам очевидцев, в кафе зашел мужчина с предметом, похожим на пистолет. В момент конфликта официанты начали прятать посетителей под столами, некоторые выбежали на улицу.

Изначально сообщалось о звуках стрельбы в кафе, однако сотрудники полиции опровергли эту информацию. Как сообщил менеджер заведения, конфликт произошел между двумя постояльцами кафе, которые "потолкались две минуты и разошлись".