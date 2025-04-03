Задержан подозреваемый в убийстве мужчины на востоке Москвы

Фото: телеграм-канал "Столичный СК"

В Москве задержали подозреваемого в убийстве мужчины, сообщает пресс-служба столичного управления Следственного комитета.

Предварительно, злоумышленник совершил преступление из ревности. В задержании участвовали следователи столичного СК и оперативные сотрудники правоохранительных органов.

"В ближайшее время он будет доставлен в подразделение ведомства, где следователи приступят к его допросу", – добавили в СК.

Труп мужчины с ножевым ранением был обнаружен на улице Новогиреевской на востоке Москвы 2 апреля. На месте происшествия работали следователи и криминалисты.

Ранее в одной из больниц Москвы после ножевого ранения скончался мужчина. Его сожительницу задержали и заключили под стражу на два месяца.