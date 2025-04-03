Пенсионер помог поймать курьера телефонных мошенников в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве пенсионер помог правоохранителям задержать курьера телефонных мошенников. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по столице.

80-летний житель Останкинского района обратился с заявлением в полицию, указав, что ему звонят мошенники с разных номеров и под различными предлогами вынуждают передать им 1,5 миллиона рублей. Последующие действия пенсионера осуществлялись под контролем оперативников.

В ведомстве рассказали, что пожилой мужчина договорился со злоумышленником о времени и месте передачи денег. Затем к дому пенсионера приехал курьер, которому заявитель передал муляж денежных средств. Заметив сотрудников полиции, подозреваемый попытался скрыться. Однако в результате он был задержан.

По факту произошедшего возбуждено дело о мошенничестве. Злоумышленник отправлен под домашний арест.

Владимир Путин 1 апреля подписал закон о защите россиян от телефонного и интернет-мошенничества. Граждане смогут отказываться от рекламных звонков и сообщений, первые будут маркироваться, что позволит определить, какое юрлицо говорит с пользователями по телефону.

Также президент поручил создать механизм блокировки входящих звонков от мошенников. Правительство вместе с Центробанком, Следственным комитетом, МВД и ФСБ должны к 15 июля представить предложения по формированию такого механизма.

