Труп мужчины с ножевым ранением обнаружен около жилого дома на востоке Москвы

Фото: телеграм-канал "Столичный СК"

Вблизи жилого дома на улице Новогиреевской был обнаружен труп мужчины с ножевым ранением. Об этом Главное следственное управление Следственного комитета России по Москве сообщает в телеграм-канале.

"Перовским межрайонным следственным отделом следственного управления по Восточному административному округу ГСУ СК РФ по Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьей 105 УК РФ ("Убийство")", – заявили в ведомстве.

В настоящее время следователи и криминалисты работают на месте происшествия. Проводятся необходимые следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия для установления всех обстоятельств преступления.

Ранее тело мужчины с признаками насильственной смерти было обнаружено в Бутовском лесопарке 12 марта. Позже полицейским удалось установить и задержать подозреваемых – троих жителей московского региона в возрасте от 14 до 18 лет.

До этого в ТиНАО был обнаружен труп мужчины с огнестрельным ранением в области головы. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".