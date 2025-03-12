12 марта, 16:08Происшествия
Тело мужчины обнаружено в Бутовском лесопарке в ТиНАО
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В ТиНАО на территории Бутовского лесопарка обнаружили тело мужчины с признаками насильственной смерти, сообщается в телеграм-канале ГСУ СК России по Москве.
В настоящее время по факту обнаружения трупа организована доследственная проверка. На месте происшествия работают следователи и криминалисты столичного управления СК РФ. Причины произошедшего устанавливаются, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
В пятницу, 7 марта, в ТиНАО был обнаружен труп мужчины с огнестрельным ранением в области головы. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".
Ранее тело подростка нашли около жилого дома на западе Москвы. По предварительным данным, он выпал из окна.
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