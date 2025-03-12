Тело мужчины обнаружено в Бутовском лесопарке в ТиНАО

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В ТиНАО на территории Бутовского лесопарка обнаружили тело мужчины с признаками насильственной смерти, сообщается в телеграм-канале ГСУ СК России по Москве.

В настоящее время по факту обнаружения трупа организована доследственная проверка. На месте происшествия работают следователи и криминалисты столичного управления СК РФ. Причины произошедшего устанавливаются, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В пятницу, 7 марта, в ТиНАО был обнаружен труп мужчины с огнестрельным ранением в области головы. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

Ранее тело подростка нашли около жилого дома на западе Москвы. По предварительным данным, он выпал из окна.