Орехово-Зуевская больница начала проверки после обнаружения тела пациентки на чердаке

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Внутренние служебные проверки ведутся в Орехово-Зуевской больнице из-за обнаружения тела пациентки на чердаке медучреждения. Об этом пишет Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу больницы.

Представители учреждения отметили, что по данному факту правоохранители организовали доследственную проверку, в рамках которой администрация больницы оказывает полное содействие.

"В связи с работой следственных органов разглашение любой информации не представляется возможным", – добавили в пресс-службе.

Ранее телеграм-канал BAZA сообщал, что труп женщины нашли в техническом помещении на пятом этаже под вентиляцией 19 февраля. Кроме взрослых подгузников и бинтов на голове, на ней почти не было одежды.

Предположительно, тело пролежало там около месяца. На него наткнулся другой пациент, который зачем-то поднялся на чердак. После этого администрация больницы тщательно изучила списки пациентов, недавно проходивших лечение в этом учреждении, и обнаружила погибшую.

Ей оказалась 56-летняя Галина С. из Электрогорска. Женщина была госпитализирована с травмой головы еще 17 января. Согласно документам, она исчезла через несколько дней после поступления. Персонал, который не заметил ее ухода, объяснил родственникам, приехавшим навестить женщину, что она сама покинула больницу после того, как прошла лечение.

До этого житель Санкт-Петербурга нашел чемоданы с предположительно человеческими останками. Мужчина заявил, что находку обнаружил на берегу Невы, неподалеку от дома 3 по Славянской улице. На тот момент ни принадлежность останков, ни причина смерти установлены не были.

Кроме того, в Ленинградской области нашли мумифицированные тела 54-летнего мужчины и 72-летней женщины. Тела обнаружены в квартире на Московской улице в городе Всеволожске. Эксперты не нашли признаков насильственной смерти. Предполагается, что смерть граждан произошла не менее 6 месяцев назад.