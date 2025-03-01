РИА Новости: два чемодана с человеческими останками найдены в Петербурге

Фото: телеграм-канал "ГСУ СК России по Санкт-Петербургу"

Житель Санкт-Петербурга нашел чемоданы с, предположительно, человеческими останками. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Сообщение от прохожего поступило в полицию Невского района города в 11 часов утра. Мужчина заявил, что нашел два чемодана с останками на берегу Невы, неподалеку от дома 3 по Славянской улице. На место выехали полицейские и другие экстренные службы, уточнил собеседник.

"Пока не установлена ни принадлежность останков, ни причина смерти", – отметил представитель правоохранительных органов.

Комментариев от официальных ведомств пока не поступало.

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