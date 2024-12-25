В Петербурге найдены останки убитого 20 лет назад журналиста Максимова

Фото: телеграм-канал 47news

В Санкт-Петербурге обнаружены останки журналиста Максима Максимова, которого убили в 2004 году, сообщает пресс-служба СК России в телеграм-канале.

По данным ведомства, работа по поиску места захоронения велась несколько суток. В результате смогли найти останки, которые совпадают с описанием, данным фигурантом уголовного дела – бывшим сотрудником полиции Михаилом Смирновым.

Как отметили в пресс-службе, Смирнов дал показания по обстоятельствам совершения совместно с другим лицом убийства. Мотивом преступления стала профессиональная деятельность Максимова по освещению противоправной деятельности правоохранителей.

Для подтверждения личности погибшего и причины его смерти по останкам проведут необходимые экспертизы, уточнили в СК.

Ранее завершилось расследование дела об убийстве журналиста агентства Sputnik Рассела Бентли. По словам следователей, четверо российских солдат обвиняются в применении насилия и пыток, повлекших по неосторожности смерть журналиста, а также укрывательстве преступления путем перемещения останков Бентли.