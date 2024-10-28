СК России завершил расследование дела об убийстве журналиста Рассела Бентли в ДНР

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Расследование уголовного дела об убийстве журналиста агентства Sputnik Рассела Бентли завершено. Материалы дела переданы в суд, сообщает пресс-служба СК России в телеграм-канале.

По информации ведомства, четверо российских солдат – Виталий Вансяцкий, Владислав Агальцев, Владимир Бажин и Андрей Иорданов – в зависимости от роли каждого обвиняются в совершении действий, которые выходят за пределы их полномочий. Также им выдвинуты обвинения в применении насилия и пыток, повлекших по неосторожности смерть Бентли, и укрывательстве преступления путем перемещения останков погибшего в другое место.

Они уже ознакомились с материалами дела, утверждено обвинительное заключение. Дело передали в Донецкий гарнизонный военный суд для рассмотрения.

О смерти журналиста Рассела Бентли стало известно 19 апреля 2024 года. Мужчине было 64 года. В 2014-м он присоединился к ополчению ДНР и взял позывной Техас.

Гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев призывал расследовать преступление и наказать виновных. По его словам, все равны перед законом.