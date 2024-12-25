Омский суд вынес приговор мужчине, который убил соседку и уснул на ее диване

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Омской области"

Суд в Омске назначил 33-летнему мужчине, который убил соседку и уснул на ее диване, 14 лет колонии строгого режима. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону.

По версии следствия, 12 января этого года мужчина в состоянии алкогольного и наркотического опьянения попал в квартиру пожилой соседки, где избил ее до смерти, забрал два телефона женщины стоимостью 5,5 тысячи рублей, ее банковскую карту и сберкнижку, а затем уснул на диване пенсионерки.

Спустя время соседка хотела прийти в гости к погибшей. Так как дверь женщине никто не открыл, она вызвала правоохранителей и МЧС. В результате после взлома двери полиция и спасатели обнаружили неизвестного.

Ранее в Москве задержали мужчину по подозрению в угрозе убийством и незаконном хранении взрывных устройств. Как рассказал управляющий отелем на Чертановской улице, после словесного конфликта один из постояльцев угрожал ему убийством, используя в качестве оружия похожий на гранату предмет. Возбуждены уголовные дела.

