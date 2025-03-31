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31 марта, 18:08

Происшествия

В Москве задержали подозреваемую в убийстве сожителя

Фото: телеграм-канал SHOT

Подозреваемую в убийстве сожителя в квартире на северо-востоке Москвы задержали, сообщает пресс-служба столичного Следственного комитета.

По информации СМИ, женщина рассказала полицейским, что сожитель сделал ей предложение в их квартире на улице Челюскинской, однако не смог пережить ее отказа и совершил суицид. Мужчину нашли лежащим на полу в крови.

Следователи выяснили, что на самом деле подозреваемая нанесла не менее одного удара ножом в область сердца мужчины.

Как уточнили в пресс-службе СК, инцидент произошел 30 марта. Мужчина скончался спустя некоторое время в одной из городских больниц. В связи с этим сотрудники Бабушкинского межрайонного следственного отдела СУ по Северо-Восточному административному округу ГСУ СК РФ возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ ("Убийство").

"Следователями столичного СК фигурантка задержана, с ней проводятся необходимые следственные действия", – добавили в ведомстве.

Кроме того, следствие планирует выдвинуть обвинения против женщины и просить суд об избрании меры пресечения в виде заключения фигурантки под стражу.

Ранее в Санкт-Петербурге задержали мужчину, который перевозил человеческие останки в продуктовой тележке. Кроме того, в квартире, где он проживал, также были обнаружены человеческие останки.

По факту инцидента возбудили уголовное дело об убийстве. По результатам судебных экспертиз правоохранители выяснят причины смерти потерпевшей.

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происшествия

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