Фермер приговорен к 16 годам колонии за убийство рабочего в Нижегородской области

Фото: телеграм-канал "Нижегородский Следком"

Суд назначил экс-руководителю фермерского хозяйства 16 лет колонии строгого режима за убийство работника в Нижегородской области. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на пресс-службу СУ СК РФ по региону.

Инцидент произошел в июле 2021 года в хозяйственном помещении фермы, которое находится рядом с деревней Красная Глинка Бутурлинского района. По версии следствия и суда, мужчина и его подчиненный поругались с одним из сотрудников, а после избили его, нанеся не менее 67 ударов руками и ногами по разным частям тела.

Затем, как сообщает ведомство, злоумышленники привязали работника за ноги к лошади, которая по команде протащила его на несколько метров вперед по дороге. На следующее утро экс-руководитель фермерского хозяйства и его подчиненный обратили внимание, что потерпевший умер. В связи с этим они решили закопать тело мужчины в карьере.

В результате экс-руководителя фермерского хозяйства и его подчиненного задержали, против них завели дело по статье "Убийство, совершенное группой лиц с особой жестокостью". Суд признал первого виновным, назначив ему не только 16 лет колонии строгого режима, но и ограничив его свободу на 1 год и 6 месяцев.

Уголовное дело подчиненного выделено в отдельное производство.

Ранее правоохранители начали розыск причастных к убийству двух женщин, тела которых были найдены в Тацинском районе Ростовской области. Как сообщили СМИ, тело 64-летней пенсионерки и ее 65-летней сиделки с множественными ножевыми ранениями обнаружили неизвестные в доме. По факту произошедшего было возбуждено дело об убийстве двух лиц.

