17 марта, 16:51Происшествия
В Ростовской области возбуждено дело по факту убийства женщины и ее сиделки
Фото: rostov.sledcom.ru
Сотрудники полиции ищут причастных к убийству двух женщин, тела которых были найдены в Тацинском районе Ростовской области. Об этом рассказала в своем телеграм-канале официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
Недавно местные СМИ писали, что тело женщины и ее сиделки с множественными ножевыми ранениями обнаружили неизвестные вечером 16 марта в доме, расположенном на улице Кравцова.
В пресс-службе СУ СК РФ по региону подтвердили, что в доме в станице Тацинской были найдены тела женщин в возрасте 64 и 65 лет с признаками насильственной смерти. Одна из них, по информации ведомства, ухаживала за хозяйкой дома.
Возбуждено дело об убийстве двух лиц. Следователи осмотрели место происшествия, назначили медицинскую, молекулярно-генетическую и иные экспертизы. Теперь сотрудникам регионального СК предстоит выяснить обстоятельства случившегося, а также установить причастных к этому преступлению лиц.
Ранее столичный СК возбудил дело по факту убийства мужчины в холле гостиницы в центре Москвы. По данным следствия, подозреваемый, находясь в гостинице на Дубининской улице, нанес своему знакомому не менее трех ножевых ранений, после чего скрылся с места происшествия. Мужчина был задержан, им оказался житель Пермского края 1986 года рождения.
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