Жительница Перми получила 18 лет за убийство сына, найденного в чемодане

Фото: телеграм-канал "СУ СК России по Пермскому краю"

Пермский краевой суд признал Ирину Шатову виновной в убийстве своего 9-летнего сына. Женщину приговорили к 18 годам исправительной колонии общего режима, передает ТАСС.

При этом обвинение просило суд назначить Шатовой наказание в виде 19 лет лишения свободы с учетом чистосердечного признания и содействия следствию.

В ходе расследования было установлено, что мотивом преступления стала потеря крупной суммы денег. Женщина решила уйти из жизни вместе со своим сыном, однако после убийства ребенка не смогла совершить самоубийство.

Сторона защиты, в свою очередь, просила суд признать смягчающим обстоятельством тяжелую жизненную ситуацию Шатовой. По словам адвоката, общая сумма долгов обвиняемой близка к 50 миллионам рублей.

Утром 12 июля 2024 года житель Перми обнаружил в чемодане на мусорной площадке Монастырской улицы тело мальчика с признаками насильственной смерти. Следователи возбудили уголовное дело по второй части статьи "Убийство".

Обвинение предъявили Шатовой. Ее разыскивали около суток и задержали вечером 13 июля, однако женщина полностью признала вину только на повторном допросе.

В региональном СУСК РФ уточнили, что в ночь с 11 на 12 июля Шатова в своей квартире задушила сына, а затем оставила на теле ребенка колото-резаные раны. После этого она в чемодане переместила тело сына к мусорным контейнерам в центре Перми, чтобы скрыть следы преступления.