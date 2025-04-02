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02 апреля, 18:26

Происшествия

В Москве суд заключил под стражу обвиняемую в убийстве сожителя

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Бабушкинский районный суд Москвы избрал меру пресечения в виде заключения под стражу обвиняемой в убийстве сожителя, которое произошло в квартире на северо-востоке столицы. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции города.

Женщине были выдвинуты обвинения по части 1 статьи 105 УК РФ ("Убийство"). Суд заключил ее под стражу на два месяца.

Инцидент произошел 30 марта. По данным Следственного комитета, обвиняемая нанесла не менее одного удара ножом в область сердца своему сожителю. Мужчина скончался спустя некоторое время в одной из городских больниц.

По информации СМИ, женщина рассказала правоохранителям, что сожитель сделал ей предложение в их квартире на улице Челюскинской. Однако ее отказа он не смог пережить и совершил суицид, после чего его нашли лежащим на полу в крови.

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