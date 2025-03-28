Тело мужчины с ножевым ранением найдено в квартире на севере Москвы

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Тело мужчины 1986 года рождения с ножевым ранением найдено в квартире дома на Онежской улице в Москве. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

"Со слов соседей, утром из квартиры, в которой погибший проживал вместе с супругой, были слышны звуки ссоры", – указано в публикации.

В свою очередь, в столичном управлении СК указали, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Убийство", подозреваемая задержана.

По данным следствия, 28 марта фигурантка, находясь в квартире, в ходе конфликта ударила ножом своего мужа. От полученных ранений он скончался. Следователи и криминалисты осматривают место происшествия, назначается ряд судебных экспертиз. В ближайшее время женщину доставят в отдел для проведения следственных действий.

Ранее тело мужчины с признаками насильственной смерти обнаружили в Бутовском лесопарке. Полицейские установили и задержали подозреваемых – троих жителей Московского региона в возрасте от 14 до 18 лет.

Спустя время столичный суд арестовал обвиняемого в избиении мужчины до смерти. Фигурант заключен под стражу на два месяца.