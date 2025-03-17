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17 марта, 14:15

Происшествия

Суд вынес приговор подростку за смертельную аварию на каршеринге в Южном Бутове

Суд вынес приговор подростку за смертельную аварию на каршеринге в Южном Бутове

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Суд вынес приговор 16-летнему москвичу, который устроил смертельную аварию на каршеринге в Южном Бутове. Подростку дали два года воспитательной колонии.

Инцидент произошел в августе прошлого года, когда школьник угнал Nissan из каршеринга вместе с четырьмя друзьями. На Южнобутовской улице они врезались в дом. В результате один из пассажиров погиб, а автомобиль был признан подлежащим списанию.

В суде подросток признал свою вину. Приговор пока не вступил в законную силу. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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