Суд вынес приговор подростку за смертельную аварию на каршеринге в Южном Бутове

Суд вынес приговор 16-летнему москвичу, который устроил смертельную аварию на каршеринге в Южном Бутове. Подростку дали два года воспитательной колонии.

Инцидент произошел в августе прошлого года, когда школьник угнал Nissan из каршеринга вместе с четырьмя друзьями. На Южнобутовской улице они врезались в дом. В результате один из пассажиров погиб, а автомобиль был признан подлежащим списанию.

В суде подросток признал свою вину. Приговор пока не вступил в законную силу. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.