Новости регионов: в Казани водитель такси врезался в остановку с людьми

В Казани водитель такси врезался в остановку с людьми. Выяснилось, что автомобилист ранее привлекался к ответственности за употребление психотропных веществ. Сейчас в отношении мужчины возбуждено уголовное дело. В результате ДТП пострадали 11 человек.

Крупный пожар произошел в одном из микрорайонов Воронежа. Горит мебельный цех. Огонь охватил здание из сэндвич-панелей. Площадь возгорания составляет 350 "квадратов". По предварительной информации, людей внутри нет. Данные о пострадавших не поступали.

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