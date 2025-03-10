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10 марта, 17:30

Происшествия

Новости регионов: в Казани водитель такси врезался в остановку с людьми

Новости регионов: в Казани водитель такси врезался в остановку с людьми

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Уголовное дело завели на водителя такси, наехавшего на людей в Казани

В Казани водитель такси врезался в остановку с людьми. Выяснилось, что автомобилист ранее привлекался к ответственности за употребление психотропных веществ. Сейчас в отношении мужчины возбуждено уголовное дело. В результате ДТП пострадали 11 человек.

Крупный пожар произошел в одном из микрорайонов Воронежа. Горит мебельный цех. Огонь охватил здание из сэндвич-панелей. Площадь возгорания составляет 350 "квадратов". По предварительной информации, людей внутри нет. Данные о пострадавших не поступали.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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