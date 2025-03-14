"Московский патруль": студенту, ударившему сотрудника ДПС в Подольске, вынесли приговор

Суд вынес приговор студенту, который в прошлом месяце оказал сопротивление сотрудникам ДПС. Молодой человек пронес в подольский колледж нож, в связи с чем сотрудники образовательного учреждения вызвали полицию.

Первыми прибыли инспекторы ДПС, в ходе ареста злоумышленник несколько раз ударил одного из них. В результате студента приговорили к году заключения.

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