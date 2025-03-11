Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11 марта, 11:30

Происшествия

Новости регионов: на Сахалине столкнулись 4 большегруза из-за обледенения трассы

Новости регионов: на Сахалине столкнулись 4 большегруза из-за обледенения трассы

В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при атаке БПЛА на Подмосковье

Опытные следователи будут расследовать дело о теракте после атаки дронов ВСУ на Москву

В Домодедове сгорели более 20 автомобилей из-за падения обломков беспилотника

Губернатор Воробьев посетил больницу в Домодедове, где находятся раненые при атаке БПЛА

Следователи и оперативные службы работают на Домодедовской улице после атаки БПЛА

Захарова заявила, что атакой БПЛА на Москву Киев показал свою террористическую сущность

Ограничения на работу аэропорта Шереметьево сняты

Фасады дома в подмосковном ЖК "Видный берег" получили повреждения после атаки дронов

Эксперты предупреждают о смертельной опасности обломков беспилотников

Четыре большегруза столкнулись из-за обледенения трассы на Сахалине. Пострадавших нет. Гололед также привел к введению ограничения движения на трассе Южно-Сахалинск – Синегорск.

Тем временем в городе Каменск-Уральский маршрутный автобус выехал на тротуар. В результате один человек погиб, еще один доставлен в больницу с серьезными травмами.

Мэрия Анапы, в свою очередь, выставила счет владельцам танкеров "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239". Власти курорта оценили работы по ликвидации разлива нефтепродуктов в Керченском проливе. В Арбитражный суд Краснодарского края подали иск на 211 миллионов рублей. Именно столько было потрачено из бюджета города в рамках работ по устранению последствий крушения танкеров.

Подробности об этих и других актуальных темах – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествияДТПсудыэкологиярегионывидеоСтанислав Кулик
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика