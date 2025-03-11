Новости регионов: на Сахалине столкнулись 4 большегруза из-за обледенения трассы

Четыре большегруза столкнулись из-за обледенения трассы на Сахалине. Пострадавших нет. Гололед также привел к введению ограничения движения на трассе Южно-Сахалинск – Синегорск.

Тем временем в городе Каменск-Уральский маршрутный автобус выехал на тротуар. В результате один человек погиб, еще один доставлен в больницу с серьезными травмами.

Мэрия Анапы, в свою очередь, выставила счет владельцам танкеров "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239". Власти курорта оценили работы по ликвидации разлива нефтепродуктов в Керченском проливе. В Арбитражный суд Краснодарского края подали иск на 211 миллионов рублей. Именно столько было потрачено из бюджета города в рамках работ по устранению последствий крушения танкеров.

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