Новости регионов: машина скорой помощи столкнулась с легковушкой в Волгограде

В центре Волгограда машина скорой помощи столкнулась на перекрестке с легковушкой, водитель которой не заметил машину с медиками. Несмотря на сильный удар, обошлось без жертв.

Администрация Анапы подала иск к владельцам затонувших танкеров "Волгонефть", в котором потребовала взыскать 211 миллионов рублей. Эта та сумма, которая уже ушла на ликвидацию последствий ЧС.

Самый большой крытый стадион Урала открылся в Екатеринбурге. Им оказалась "УГМК-Арена" – домашняя площадка хоккейного клуба "Автомобилист". Команда уже провела на арене свой первый матч.

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