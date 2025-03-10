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Новости

10 марта, 23:30

Происшествия

Новости регионов: машина скорой помощи столкнулась с легковушкой в Волгограде

Новости регионов: машина скорой помощи столкнулась с легковушкой в Волгограде

Пожар в административном здании в ТиНАО локализован

Площадь пожара в административном здании в ТиНАО достигла 500 квадратных метров

Новости регионов: власти Анапы подали иск на 211 млн руб к владельцам затонувших танкеров

Крыша обрушилась в загоревшемся здании в ТиНАО

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В центре Волгограда машина скорой помощи столкнулась на перекрестке с легковушкой, водитель которой не заметил машину с медиками. Несмотря на сильный удар, обошлось без жертв.

Администрация Анапы подала иск к владельцам затонувших танкеров "Волгонефть", в котором потребовала взыскать 211 миллионов рублей. Эта та сумма, которая уже ушла на ликвидацию последствий ЧС.

Самый большой крытый стадион Урала открылся в Екатеринбурге. Им оказалась "УГМК-Арена" – домашняя площадка хоккейного клуба "Автомобилист". Команда уже провела на арене свой первый матч.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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