15 марта, 18:36Происшествия
Суд в Москве арестовал обвиняемого в избиении мужчины до смерти в Бутовском лесопарке
Фото: телеграм-канал "Столичный СК"
Суд в Москве заключил под стражу обвиняемого в избиении мужчины до смерти в Бутовском лесопарке в ТиНАО, сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.
Отмечается, что фигурант задержан на 2 месяца.
Тело мужчины с признаками насильственной смерти было обнаружено в Бутовском лесопарке 12 марта. Позже полицейским удалось установить и задержать подозреваемых – троих жителей московского региона в возрасте от 14 до 18 лет.
До этого в ТиНАО был обнаружен труп мужчины с огнестрельным ранением в области головы. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".
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