Суд в Москве арестовал обвиняемого в избиении мужчины до смерти в Бутовском лесопарке

Фото: телеграм-канал "Столичный СК"

Суд в Москве заключил под стражу обвиняемого в избиении мужчины до смерти в Бутовском лесопарке в ТиНАО, сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Отмечается, что фигурант задержан на 2 месяца.

Тело мужчины с признаками насильственной смерти было обнаружено в Бутовском лесопарке 12 марта. Позже полицейским удалось установить и задержать подозреваемых – троих жителей московского региона в возрасте от 14 до 18 лет.

До этого в ТиНАО был обнаружен труп мужчины с огнестрельным ранением в области головы. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".