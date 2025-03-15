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15 марта, 18:36

Происшествия

Суд в Москве арестовал обвиняемого в избиении мужчины до смерти в Бутовском лесопарке

Фото: телеграм-канал "Столичный СК"

Суд в Москве заключил под стражу обвиняемого в избиении мужчины до смерти в Бутовском лесопарке в ТиНАО, сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Отмечается, что фигурант задержан на 2 месяца.

Тело мужчины с признаками насильственной смерти было обнаружено в Бутовском лесопарке 12 марта. Позже полицейским удалось установить и задержать подозреваемых – троих жителей московского региона в возрасте от 14 до 18 лет.

До этого в ТиНАО был обнаружен труп мужчины с огнестрельным ранением в области головы. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

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