Тело мужчины с множественными ранениями обнаружено в квартире в Новокосине

Фото: телеграм-канал "Столичный СК"

Правоохранители организовали доследственную проверку после обнаружения тела мужчины с множественными телесными ранениями на востоке Москвы. Об этом сообщает пресс-служба столичного ГСУ СК РФ.

Его нашли в квартире жилого дома, расположенного на Новокосинской улице. В настоящее время на месте происшествия находятся следователи и криминалисты, которые занимаются выяснением всех обстоятельств случившегося. Проверка ведется сотрудниками Перовского межрайонного следственного отдела следственного управления по Восточному административному округу.

Схожий инцидент произошел ранее на Башиловской улице. По предварительным данным, погибший от ножевых ранений в области груди распивал алкоголь с друзьями, между которыми возник конфликт. В процессе ссоры ему и нанесли травмы. Прокуратура взяла под контроль расследование, установление личности подозреваемого и привлечение его к ответственности.

До этого останки человека обнаружили в коллекторе на юго-западе Москвы. Правоохранители назначили судебно-медицинскую экспертизу, после которой планировалось принять процессуальное решение.