В Южном Бутове нашли останки человека

Фото: телеграм-канал "Столичный СК"

Останки человека обнаружили в коллекторе на юго-западе Москвы. Организована доследственная проверка, сообщила в телеграм-канале пресс-служба столичного СК.

По данным ведомства, в Южном Бутове на месте происшествия работают следователи. Им предстоит установить обстоятельства случившегося.

Также в столичном СК отметили, что планируется назначение судебно-медицинской экспертизы. После проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее человеческую голову нашли в Свердловской области. Около коллективных садов в Серове проводятся поиски других останков человека, так как дикие животные могли их растащить по округе.