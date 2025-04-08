08 апреля, 17:17Происшествия
В Южном Бутове нашли останки человека
Фото: телеграм-канал "Столичный СК"
Останки человека обнаружили в коллекторе на юго-западе Москвы. Организована доследственная проверка, сообщила в телеграм-канале пресс-служба столичного СК.
По данным ведомства, в Южном Бутове на месте происшествия работают следователи. Им предстоит установить обстоятельства случившегося.
Также в столичном СК отметили, что планируется назначение судебно-медицинской экспертизы. После проверки будет принято процессуальное решение.
Ранее человеческую голову нашли в Свердловской области. Около коллективных садов в Серове проводятся поиски других останков человека, так как дикие животные могли их растащить по округе.