Жительница Ульяновской области нашла в подвале своего дома тело дочери

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Жительница села Тумкино Ульяновской области обнаружила в подвале своего частного дома тело 14-летней дочери, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в своем телеграм-канале.

Она уточнила, что женщина обратилась в дежурную часть отдела полиции "Сенгилеевский" и рассказала, что на теле девочки остались следы насильственной смерти.

Следственно-оперативная группа незамедлительно прибыла на место преступления и развернула там оперативно-разыскные мероприятия. Правоохранителям предстоит установить личности и местонахождение подозреваемых, совершивших особо тяжкое преступление, заключила Волк.

Немногим ранее труп мужчины с ножевым ранением был обнаружен на улице Новогиреевской на востоке Москвы. На месте происшествия работали следователи и криминалисты.

Спустя день подозреваемого в убийстве задержали. Предварительно, преступление он совершил из ревности. Его доставили в подразделение полиции, где следователи приступили к допросу.